Lüthi durfte im GP von Frankreich wie im Vorjahr von der Pole-Position starten. Und ebenfalls wie 2016 wurde es am Ende nichts mit dem erhofften Sieg, sondern resultierte der 3. Platz. Dem 125er-Weltmeister von 2005 glückte am Sonntag zwar ein glänzender Start. Doch noch in der ersten Runde musste sich Lüthi von Morbidelli überholen lassen.

Nach einigen gegenseitigen Überholmanövern kam es in der achten Runde in einer Rechtskurve zu einer leichten Berührung. Dadurch fiel Lüthi an die vierte Position hinter Morbidelli, Francesco Bagnaia und Alex Marquez zurück. Danach dauerte es bis zur fünftletzten Runde, bis Lüthi am Spanier Marquez vorbeiziehen konnte. Zu diesem Zeitpunkt war das italienische Duo Morbidelli/Bagnaia schon zu weit davongezogen.

Aegerters Enttäuschung

Der von Position 5 gestartete Dominique Aegerter wurde Sechster. Der Berner verpasste seine erste Podestplatzierung seit fast zwei Jahren um rund neun Sekunden. Aegerter zeigte sich nach dem Rennen "nicht zufrieden. Es hätte mehr möglich sein sollen. Ich musste im Rennen hart kämpfen, dennoch kam ich nicht auf die Zeiten, die ich in den Trainings erreicht habe."

Der Zürcher Jesko Raffin (23.) verpasste zum dritten Mal in Serie die WM-Punkte.

Im WM-Klassement vergrösserte Morbidelli, der vor zwei Wochen in Jerez in Führung liegend gestürzt war, mit seinem vierten Saisonsieg den Vorsprung auf Lüthi von elf auf 20 Punkte (100:80). Dritter in dieser Wertung ist der Spanier Alex Marquez mit 62 Punkten. Aegerter (37) verbesserte sich um eine Position in den 7. Rang.

Moto3: Neustart nach Massensturz

Wegen eines Massensturzes, in den rund ein Dutzend der 31 Fahrer involviert waren, musste das Moto3-Rennen in Le Mans zweimal gestartet werden. Auslöser des Crashs war eine langgezogene Ölspur. Ein Fahrer, der in der ersten Runde stürzte, aber trotz defektem Motorrad weiterfuhr, verunreinigte die Strecke. Die Aufräumarbeiten dauerten fast eine halbe Stunde. Bis auf Adam Norrodin aus Malaysia waren alle Fahrer beim Neustart wieder dabei.

Der Sieg ging überlegen an Joan Mir. Der Spanier, der heuer drei von fünf Rennen in der kleinsten WM-Kategorie für sich entschied, führt auch im Gesamtklassement mit grossem Vorsprung.