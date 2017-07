Hamilton kann sich des besten Startplatzes allerdings noch nicht sicher sein. Die Stewards haben gegen ihn eine Untersuchung eingeleitet. Der Engländer steht im Verdacht, Romain Grosjean im Haas behindert zu haben.

Auf der Strecke war Hamilton eine Klasse für sich. Er war mit seiner Bestzeit im Finale des Qualifyings um über eine halbe Sekunde schneller als Räikkönen. Hinter dem Finnen klassierten sich WM-Leader Sebastian Vettel im zweiten Ferrari und Valtteri Bottas im anderen Mercedes. Der Finne hat allerdings eine Rückversetzung in der Startaufstellung um fünf Plätze hinzunehmen, weil am Freitag das Getriebe ausgetauscht werden musste.

Hamilton schuf sich, sofern die Untersuchung keine Folgen zeitigt, mit seiner insgesamt 67. Pole-Position die optimale Grundlage, um den Grand Prix von Grossbritannien zum fünften Mal zu gewinnen. Drei seiner vier bisherigen Siege in Silverstone hat er in den vergangenen drei Jahren gefeiert.

Die Fahrer des Teams Sauber waren einmal mehr chancenlos. Pascal Wehrlein und Marcus Ericsson fanden sich wiederum am Ende des Klassements wieder. Hinter dem Deutschen und dem Schweden rangiert lediglich Daniel Ricciardo, der im ersten, vom Regen beeinflussten Teil des Qualifyings mit einem streikenden Turbolader stehen geblieben war. Dass am Red Bull am Vorabend das Getriebe gewechselt werden musste und der Australier in der Startkolonne fünf Plätze eingebüsst hätte, fiel nicht mehr ins Gewicht. Dass Wehrlein und Ericsson in der Startaufstellung wegen der Rückversetzung von Fernando Alonso um eine Position vorrücken, ist nur von marginaler Bedeutung. Am McLaren mit dem Spanier mussten ein weiteres Mal verschiedene Elemente des Antriebsstrangs ausgetauscht werden, was mit der (theoretischen) Verschiebung um 30 Startpositionen geahndet wurde.

Alonso liess es sich trotz der neuerlichen technischen Misere, in der ersten Tranche für eine besondere Einlage zu sorgen. Kurz vor Schluss der zur Verfügung stehenden 18 Minuten liess er sich die weichste Reifenmischung aufziehen und auf der abtrocknenden Strecke eine klare Bestzeit notieren.

Silverstone (ENG). Grand Prix von Grossbritannien. Startaufstellung: 1 Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 127,231. 2 Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 0,547 zurück. 3 Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 0,756. 4 Max Verstappen (NED), Red Bull, 1,530. 5 Nico Hülkenberg (GER), Renault, 2,256. 6 Sergio Perez (MEX), Force India-Mercedes, 2,302. 7. Esteban Ocon (FRA), Force India-Mercedes, 2,474. 8 Stoffel Vandoorne (BEL), McLaren-Honda, 2,818. 9* Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,776. 10 Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 2,949. - Nach dem zweiten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 11 Jolyon Palmer (GBR), Renault. 12 Daniil Kwjat (RUS), Toro Rosso-Renault. Carlos Sainz (ESP), Toro Rosso-Renault. 14 Felipe Massa (BRA), Williams-Mercedes. - Nach dem ersten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 15 Lance Stroll (CAN), Williams-Mercedes. 16 Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari. 17 Pascal Wehrlein (GER), Sauber-Ferrari. 18 Marcus Ericsson (SWE), Sauber-Ferrari. 19* Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault. 20** Fernando Alonso (ESP), McLaren-Honda. - * Rückversetzung um 5 Plätze (Getriebewechsel). - ** Rückversetzung um 30 Plätze (Wechsel mehrerer Elemente des Antriebsstrangs). - 20 Fahrer im Training.