Dritter hinter dem WM-Leader von Mercedes und dem deutschen Fahrer von Ferrari wurde der Finne Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil vor Landsmann Kimi Räikkönen (Ferrari). Die Sauber-Fahrer Marcus Ericsson und Pascal Wehrlein klassierten sich in den Rängen 17 und 18. Vettels Auto war nach den ersten beiden Trainingseinheiten umgebaut worden, weil sich der viermalige Weltmeister über ein ungewöhnliches Gefühl im Cockpit beklagt hatte.

Hamilton, der in Austin vier von bislang fünf Rennen gewonnen hat, hatte bereits am Freitag zweimal die beste Zeit in den freien Trainings erzielt. Der Start zum Qualifying erfolgt um 23 Uhr Schweizer Zeit.

Verstappen verliert 15 Positionen

Max Verstappen wird in der Startaufstellung am Sonntag um 15 Plätze zurückversetzt. Beim Auto des niederländischen Fahrers von Red Bull-Renault mussten vorzeitig einzelne Elemente der Antriebseinheit gewechselt werden.

Verstappen, Ende September Gewinner des Rennens in Malaysia, ist bereits der vierte Fahrer, der vor dem Grand Prix in der texanischen Hauptstadt mit einer Rückversetzung bestraft wird. Auch Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda/5 Strafplätze), Nico Hülkenberg (Renault/20 Strafplätze) und Brendon Hartley (Toro Rosso-Renault/25 Strafplätze) waren wegen des vorzeitigen Wechsels von einzelnen Motorelementen bereits sanktioniert worden.