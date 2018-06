Dominique Aegerter ist auch in seinem vierten Moto2-Saisonrennen in die Punkte gefahren. Obwohl der Oberaargauer erst vor fünf Wochen am Becken operiert worden war, beendete er den Grand Prix von Italien in Mugello im 12. Rang. Der 27-jährige Schweizer war zu Beginn der Woche noch an Krücken gelaufen, hatte aber vom Rennarzt dennoch die Starterlaubnis für das Rennen in Mugello erhalten. Davor hatte er aufgrund des Eingriffs am Becken die WM-Rennen in Jerez und Le Mans verpasst.

Unter Schmerzmitteln und mit fehlender Fahrpraxis missriet Aegerter das Qualifying komplett. Von Position 26 aus musste er so weit hinten starten wie zuletzt vor knapp sieben Jahren. Trotz starker Schmerzen biss sich der Berner über die Renndistanz von rund 110 Kilometern durch und sicherte sich als Zwölfter vier WM-Punkte. Damit hat Aegerter alle seine vier Saisonrennen in den Punkten beendet und belegt in der WM-Wertung mit 20 Zählern den 11. Rang. (sda)