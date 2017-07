Am Ende der ersten anderthalb Stunden Training auf dem traditionellen Rundkurs in Silverstone war Bottas auf seiner besten Runde 78 Tausendstel schneller als Hamilton. Das Duo von Mercedes gehörte zu jenen Fahrern, die im ersten Teil der Vorbereitung auf Qualifying und Rennen die weichste zur Verfügung stehende Reifenmischung mit der Bezeichnung Supersoft noch nicht zum Einsatz brachten.

Sebastian Vettel war im Ferrari vornehmlich mit den weichsten Pneus unterwegs, kam aber gleichwohl nicht an die Rundenzeiten der Konkurrenten in den silbernen Autos heran. Einer der Gründe für den Rückstand von 1,4 Sekunden wird die mangelhafte Balance des Autos sein, über die sich auch Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen beklagte.

Vettel und Räikkönen steht in Silverstone die neueste Ausbaustufe des Antriebsstrangs zur Verfügung. Das Aggregat, das das Kundenteam Haas bereits am vergangenen Wochenende im Grand Prix von Österreich eingesetzt und das dem Genfer Romain Grosjean zu Rang 6 verholfen hat, soll rund 15 PS mehr Leistung bringen als das Vorgängermodell.

Vettel agierte zudem als Testfahrer. Der Deutsche rückte in der ersten Phase der ersten Trainingseinheit mit der neuesten Errungenschaft des Cockpit-Schutzes aus. "Shield", so sein Name, soll ab der kommenden Saison für zusätzliche Sicherheit der Formel-1-Fahrer sorgen.

Die Fahrer des Teams Sauber bekommen die im Vergleich zur Konkurrenz geringere Leistungsfähigkeit des Motors wie erwartet auch auf dem Hochgeschwindigkeitskurs auf dem ehemaligen Militärflugplatz zu spüren. Pascal Wehrlein und Marcus Ericsson finden sich in der Rangliste auf den letzten zwei Plätzen wieder.

Silverstone. Grand Prix von Grossbritannien. Freies Training. Erster Teil: 1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:29,106. 2. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 0,078 zurück. 3. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 0,498. 4. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 0,836. 5. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 1,031. 6. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 1,411. 7. Daniil Kwjat (RUS), Toro Rosso-Renault, 1,789. 8. Fernando Alonso (ESP), McLaren-Honda, 1,887. 9. Felipe Massa (BRA), Williams-Mercedes, 1,893. 10. Stoffel Vandoorne (BEL), McLaren-Honda, 1,935. Ferner: 14. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 2,504. 19. Pascal Wehrlein (GER), Sauber-Ferrari, 3,923. 20. Marcus Ericsson (SWE), Sauber-Ferrari, 4,293. - 20 Fahrer im Training.