Die offizielle Erklärung geht so: Ein durchgescheuertes Kabel verursachte einen Zusammenbruch der Elektronik. Dominique Aegerter erzählt: «Auf einmal setzte bei Vollgas der Motor aus. Ich rollte neben die Piste, konnte den Motor wieder starten und fuhr an die Box zurück. Dort wechselten wir die Sicherungen und ich kehrte ins Rennen zurück. Aber der Motor setzte wieder aus und nun wechselten wir an der Box auch noch die Benzinpumpe. Doch auch das half nicht. Ich musste aufgeben.»

Die Wahrheit ist anders als die offizielle Version

Aber neben dieser offiziellen Version gibt es auch die Wahrheit. Und die geht so: Nachdem Dominique Aegerter beim Hitze-GP von Barcelona wegen eines stark überhitzten Triebwerkes «geröstet» worden war, haben die Techniker von Töff-Hersteller Eskil Suter für den Deutschland-GP neue Verschalungsteile geliefert.

Das Kabel ist ganz offensichtlich wegen dieser neuen Verschalungsteile durchgescheuert worden. Kommen neue Teile, dann müssen die Kabel sozusagen neu verlegt werden. Teamchef Stefan Kiefer mag diese Version nicht dementieren. «Ja, das ist möglich.»

Schaltprobleme als Sturzursache

Tom Lüthi hat nach einem Sturz in der 12. Runde den Schluss des Rennens in der Box am TV-Schirm verfolgt. Er sagt: «Ganz vorne zu fahren bedeutet, ganz am Limit zu sein. Ich war kurz irritiert, weil die Schaltung schwerer ging, geriet ganz leicht von der Ideallinie ab und wegen einer Unebenheit rutschte das Vorderrad weg. Ich war nicht genug in Schräglage um die Maschine mit dem Knie auffangen zu können.»