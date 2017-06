So ging am Ende der Plan eines anderen Sprinters besser auf. Der Italiener Sacha Modolo gehört nicht zu den weltbesten Vertreter seiner Spezies, hat im Verlauf seiner achtjährigen Karriere aber schon einige Male bewiesen, dass er ein endschneller Fahrer ist. Er gewann unter anderem 2015 zwei Etappen am Giro d’Italia. Der Profi des UAE-Emirates-Team hatte auf den letzten Metern am meisten Kraft und wies den prominentesten Fahrer des Felds, den Deutschen John Degenkolb, knapp in die Schranken.

Es war der fulminante Schlusspunkt hinter ein Rennen, welches während über acht der insgesamt zehn Runden à 18,7 Kilometern von einer vierköpfigen Spitzengruppe geprägt worden war, in welcher mit Lukas Spengler und Gian Friesecke auch zwei junge Schweizer mitfuhren. Ihr Effort wurde, wie so oft, jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Das Feld gewährte den Ausreissern maximal fünf Minuten Vorsprung. Als es schliesslich um die Wurst ging, da schmolz der Abstand zwischen Spitze und Verfolgern im selben Mass, wie die Temperaturen an diesem wunderbaren Sommertag im Norden des Kantons Aargau stiegen. Im vorletzten Aufstieg zum Loorholz war es um das tapfere Quartett geschehen. Die dominanten Teams im Feld übernahmen die Kontrolle und verhinderten so, dass es auf den letzten Kilometern zu weiteren, erfolgreichen Ausreissversuchen kam.

Frank mit gutem Gefühl

Auch Mathias Frank gehörte zu den Fahrern, die ihr Glück mit einer späten Attacke suchten und scheiterten. Für den Nottwiler, der in den letzten Tagen mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, lohnte sich der Ausflug in den Aargau trotzdem. «Ich habe mich sehr gut gefühlt. Das stimmt mich im Hinblick auf die Tour de Suisse zuversichtlich. Ich bin bereit», so Frank. Und irgendwo lächelte Silvan Dillier gequält vor sich hin.

Gippingen. 54. GP des Kantons Aargau (Europe Tour/188,7 km): 1. Sacha Modolo (ITA) 4:26:22. 2. John Degenkolb (GER). 3. Nicolo Bonifazio (ITA). 4. Michael Albasini (SUI). 5. Reinardt Janse van Rensburg (RSA). 6. Baptiste Planckaert (BEL). – Ferner: 11. Fabian Lienhard (SUI). 16. Colin Stüssi (SUI). 21. Cyrille Thièry (SUI). 26. Roland Thalmann (SUI), alle gleiche Zeit. 29. Silvan Dillier (SUI) 0:05 zurück. 35. Reto Hollenstein (SUI), gleiche Zeit. 38. Matteo Badilatti (SUI) 0:11. 42. Valentin Baillifard (SUI). 43. Mathias Frank (SUI). 44. Rui Costa (POR), alle gleiche Zeit. 56. Stefan Küng (SUI) 0:16. - 134 gestartet, 108 klassiert. - Aufgegeben: u.a. Gregory Rast (SUI), Simon Spilak (SLO).