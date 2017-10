Nein, in dieser Achtelfinal-Cuppartie zwischen dem EHC Biel und dem EHC Olten war kaum zu erkennen, welches Team in der National League spielt. Der EHCO zeigte sich kämpferisch, lauffreudig, druckvoll, abschlussstark. Attribute, mit denen die Dreitannenstädter insbesondere in den letzten zehn Minuten dem oberklassigen Gast sogar ihr Spiel aufzuzwingen vermochten.

Zu Beginn jener Druckphase, war es Tim Stapleton, der mit seinem 2:3-Anschlusstreffer dem EHCO wieder neues Leben einhauchte (49.). Schliesslich kam hinzu, dass Biels Philipp Wetzel in der Folge seinem Team einen Bärendienst erwies, als er unbedrängt die Scheibe aus dem Spiel spedierte. Biel hatte gerade die Strafe schadlos überstanden, als Oltens Silvan Wyss Durchsetzungskraft bewies, das Spiel ausglich und so das Kleinholz-Stadion mit den 5946 Zuschauern zum Kochen brachte.

Gegenwehr auf höchstem Niveau

Auch in der anschliessenden 3-gegen-3-Verlängerung hatten die Oltner selbst gegen die Bieler Ausländer-Paradelinie mit Pouliot, Micflikier und Lofquist Gegenwehr auf National-League-Niveau geboten. Stapleton und Zanatta hatten ihrerseits sogar noch den Siegtreffer kläglich auf der Schaufel liegen gelassen.

Es war schliesslich Biels Jason Fuchs, der sich als eiskalter Vollstrecker zeigte: 59 Sekunden vor einem allfälligen Penaltyschiessen, erwischte der 22-Jährige den EHCO-Torhüter Simon Rytz bei einem Konter zwischen den Beinen, zum 4:3-Siegtreffer.

«Der Stürmer darf uns in diesem Moment nicht entwischen. Dieses Tor ist ärgerlich. Aber heute haben wir viel Druck gemacht, jeder hat für das Team gekämpft. Das war unser bestes Spiel in dieser Saison. Wir müssen daraus das Positive in die Meisterschaft mitnehmen», sagte 3:3-Torschütze Silvan Wyss.

Der EHCO verlor den Cupkracher gegen den EHC Biel, der Torhüter Hiller sowie die Teamleader Earl, Maurer, Pedretti und Dufner geschont hatte, jedoch viel eher im Mitteldrittel. Es ist paradoxerweise jenes Drittel, in welchem Biel das statistisch erfolgloseste Eishockey aller National-League-Teams spielt.

In diesen 20 Minuten drehten die Seeländer einen 0:1-Rückstand in einen komfortabel anmutenden 3:1-Vorsprung. Erst nutzte Kevin Fey die erste Powerplaysituation seines Teams zum Ausgleich aus (21.), ehe Valentin Lüthi mit einem satten Handgelenkschuss (23.) und Toni Rajala (36.), der am langen Pfosten vergessen ging, die National-League-Qualitäten aufs Eis zauberten.

Und dennoch: Biel, das mit erstaunlich wenig Entschlossenheit am Werk war, war damit mehr als gut bedient. Denn der EHCO zeigte bereits im Startdrittel eine starke Vorstellung, nachdem man nach den Startminuten die verständliche Nervosität des Unterklassigen hatte unbeschadet ablegen können.

Die Oltner fanden nach kläglich ausgelassenen Chancen von Ueli Huber und des ins Team zurückgekehrten Stan Horansky, immer besser ins Spiel und wurden durch den Powerplay-Treffer von Stefan Mäder in der 16. Minute belohnt – und wie: Martin Ulmer stand mit einem ausgezeichneten Flippass durch die Bieler Abwehr am Ursprung des Treffers, ehe Stan Horansky den Torschützen im Slot exzellent einsetzen vermochte.

Und dennoch rückt der, überaus sehenswert herausgespielte Treffer, nach dem jähen Ende in der Verlängerung in den Hintergrund, sodass man letztendlich doch nur an der Sensation schnuppern konnte. «Ja, man kann sagen, dass diese Niederlage bitter ist. Vielleicht hätten wir bei der einen oder anderen Chance effizienter sein müssen. Aber wir können stolz sein auf unsere Leistung. Es hat sich gezeigt, dass man jedes Team schlagen kann, wenn man auch die kleinen Sachen richtig macht.»

Eine Leistung, die es nun auch im Ligaalltag, wie etwa in biederen Pflichtspielen gegen Farmteams, zu adaptieren gilt.