Mit Listen für den Einlass und klinischen Tests - So startet der FCB am Montag wieder ins Training

Als sich die Spieler und der Staff des FC Basel am 13. März voneinander verabschieden, ahnen sie nicht, dass sie sich lange nicht sehen werden. Corona ist bereits eine bekannte Bedrohung, die Schweiz beschliesst an eben diesem Freitag und nur einen Tag nach dem Geisterspiel in Frankfurt erste striktere Massnahmen. Dass nur drei Tage später der Lockdown folgen sollte, ist aber noch nicht ganz absehbar. Noch steht im Raum, dass der FCB nur eine Woche nach dem Hinspiel gegen Frankfurt das Rückspiel ebenfalls am Main austrägt. Doch so weit kommt es nicht.

Die Uefa verschiebt sämtliche Partien, die Super League pausiert ohnehin schon, der Lockdown folgt und damit auch jene Zeit, in der alle nur noch zu Hause trainieren können. Alleine. Fast genau zwei Monate ist das her. Zwei Monate, in denen sich Spieler und Staff des FCB nur virtuell treffen konnten. Und nicht wussten, wann wieder gemeinsam trainiert werden kann. Seit vergangener Woche ist klar: Der FCB startet am kommenden Montag, dem 18. Mai wieder in den Trainingsbetrieb. Es ist ein kleines bisschen Normalität in Zeiten, in denen eigentlich nichts mehr normal ist. Und so wird auch das Training vorerst anders sein, als es sich die Profis seit Jahren gewohnt sind. «Vom normalen Ablauf rund um den Trainingsalltag bleibt im Moment eigentlich nichts übrig» sagt Rene Bonk. Es wird weder vor noch nach dem Training zusammen gegessen, es wird zu Hause geduscht und das obligate Abklatschen in der Kabine entfällt ebenfalls.

Die Rückkehr nach 66 Tagen ohne Fussball

Bonk, stellvertretender Sicherheitschef beim FCB, ist im Klub Ansprechperson Nummer 1 beim Thema Corona. Seine Fachgebiete sind die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz. Die Coronakrise fällt somit in seinen Bereich. In enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung und der Abteilung Sport erarbeitete er ein Konzept zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs aller Mannschaften und setzt dieses nun im Alltag um. Zudem umfasst das Konzept die spätere Rückkehr der Geschäftsstelle in den Büroalltag. «Wir bereiten die Unterlagen für alle Mannschaften und die Geschäftsstelle vor. Wenn wir medizinisches Fachwissen brauchen, dann ziehen wir die entsprechenden Leute dazu.» Bonk ist also der Mann, der weiss, auf was alles genau geachtet werden muss, wenn am Montagmorgen die erste Mannschaft erstmals seit 66 Tagen wieder im Joggeli eintrifft. Man müsse flexibel bleiben und sich stets informieren, «weil sich in diesen Zeiten fast im Stundentakt Dinge ändern können. Wir sprechen daher immer vom aktuellen Stand», sagt Bonk.