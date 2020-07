Mit Lionel Messi startet der Kinderhandel – inzwischen werden die Tricks der Topklubs immer dreister

Das Video dauert 23 Sekunden. Es zeigt einen Jungen im Barcelona-Trikot. Er blickt in die Kamera und sagt: «Hello Lionel Messi. I love you.» Dann schnappt er sich einen Fussball, jongliert diesen gekonnt, zum Abschluss vollführt er einen perfekt ausgeführten Fallrückzieher, der Ball landet im Tor. Arat Hosseini heisst der Junge, sechs Jahre alt ist er, auf Instagram hat er 4,1 Millionen Follower.

Hosseini ist das neuste Beispiel eines talentierten Fussballwunderkindes. Er stammt aus dem Iran, mit seinem Vater ist er inzwischen nach England gezügelt mit der Hoffnung bei einem grossen Profiklub zu unterschreiben. Inzwischen trainiert der Sechsjährige, der schon ein Sixpack besitzt, in der Liverpool Academy. Der englische Meister FC Liverpool kann ihn aber nicht unter Vertrag nehmen. In diesem bekannten Fall würde es wohl auffallen, wenn ein Vertrag unterschrieben würde. Internationale Transfers von Kindern sind verboten. Die Website des Fussballweltverbandes Fifa bezeichnete Hosseini in einem Artikel als neuen Lionel Messi.

Ausgerechnet. Mit Lionel Messi startete der lukrative Kinderhandel im Fussball. 13 Jahre als ist Messi, als der FC Barcelona 2000 auf den kleinwüchsigen Jungen aus Argentinien aufmerksam wird. Der spanische Topklub verpflichtet Messi, ermöglicht ihm eine Hormontherapie, damit er wächst, seine Eltern erhalten Jobs. Später ist Lionel Messi Millionen wert, er wird sechs Mal Weltfussballer.

Kinder werden zur Wegwerfware

Um den Handel mit Minderjährigen zu verbieten, hat die Fifa 2001 den Paragrafen 19 im Transferreglement ein­geführt. Spieler unter 18 Jahren dürfen nicht international transferiert werden, innerhalb der EU (inklusive Schweiz) liegt diese Grenze bei 16 Jahren. Lange kümmern sich die Topvereine wenig um den Paragrafen, ehe 2014 der FC Barcelona eine zweijährige Transfersperre kassiert. Mindestens zehn Spieler unter 16 Jahren hat Barcelona verpflichtet. Zum Beispiel Takefusa Kubo aus Japan, der mit 10 Jahren zum FC Barcelona wechselt und nach der Bestrafung des Vereins nach Japan zurückkehrt. Heute gehört er Real Madrid.