Mit ihm kann man bei Marathons Weltrekorde brechen – ein Wunderschuh mit Placeboeffekt

Der Schweizer Sportschuhhersteller «On» ist dank der Beteiligung von Tennislegende Roger Federer derzeit in aller Munde. Die Statistik des Fachhandels für verkaufte Laufschuhe in der Schweiz weist einen überragenden Marktanteil von 45 Prozent auf. Wer hingegen am Ziel einer Laufveranstaltung auf die Füsse der Wettkämpfer schaut, erhält einen anderen Eindruck. Kaum fünf Prozent der Hobbysportler trägt im Rennen Schuhe der Marke On. Nicht besser sind die Werte für Nike. Beinahe die Hälfte aller Wettkampfsportler schwört auf die Marke «Asics», gefolgt von weiteren spezialisierten Herstellern wie Brooks.

On und Nike trägt der sportliche Typ lieber in der Freizeit als beim Wettkampf. Für die Macher von On ist das Verhalten der Schweizer Kundschaft ebenso verblüffend wie einzigartig. In den USA etwa werde der Schuh ganz klar als Laufschuh wahrgenommen, den man im Training und im Rennen trägt. Die immer grössere Bedeutung von Sportschuhen als Modetrend sorgt auch dafür, dass die Beratung im Fachhandel oft falsch läuft. Der Konsument kommt bereits mit einer klaren Vorstellung ins Geschäft, der Verkäufer erfüllt ihm dann diesen Wunsch.

Dabei wäre der ideale Laufschuh jener, der individuell am besten zum Fuss und zu den körperlichen Voraussetzungen passt. Ein 100 Kilo schwerer Mann benötigt einen ganz anderen Schuh als ein 60 Kilo leichter Läufer. Eine Frage, die man sich auch zu selten stellt: Wer einen langlebigen Begleiter für die tägliche Joggingrunde sucht, liegt mit einem ultraleichten Modell wie etwa dem Vaporfly von Nike sicher falsch. (rs)