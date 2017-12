Chris Iseli: (AZ Medien) «Die erste Mannschaft des Rugbyklubs Würenlos trainiert in der Halle. Angelehnt an der Wand, wird bei dieser Übung die Kraft und Stabilität in den Oberschenkeln und Knien auf eindrückliche Art forciert. Beim Blick in die Gesichter sieht man ganz genau, wie anstrengend es für die Sportler ist. Mir gefällt das Bild aber auch, weil es einen sonderbaren Moment zeigt. Die Übung erinnert schon fast an Artisten im Zirkus. Sie müssen sich auch gegenseitig stützen. Es ist ein eindrückliches Teamwerk.»