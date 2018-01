Elegant, mit einer anmutig wirkenden Lockerheit, steuert der 30-Jährige sein vollgefedertes Bike oberhalb von St. Moritz den Berg hinunter. Es ist der zweite von drei Tagen der Rocky Mountain Trail Games, einer Fun-Veranstaltung mit starkem Akzent beim Downhill. Zusammen mit seinem älteren Bruder Arno, der gleichzeitig sein Konditionstrainer ist, bestreitet er diesen Wettkampf, der aus verschiedenen Stationen mit Geschicklichkeits- und Spass-Prüfungen besteht.

Heisshunger um zwei Uhr nachts

Doch Galmarini kann auch anders. 2016 bestritt der in Ardez im Unterengadin beheimatete Snowboarder zusammen mit Skicrossfahrer Alex Fiva das Bikerennen Swiss Epic. Zwar «nur» in der sogenannten Flow-Kategorie, welche ihn von den härtesten Aufstiegen befreite.

Doch der über sechs Tage und rund 300 Kilometer im hochalpinen Gelände führende Anlass führte ihn auch so ans Limit. «Dieser Wettkampf brachte mich körperlich so stark an den Anschlag wie noch im Leben. Am ersten Abend hatte ich das Gefühl, dass ich am nächsten Tag unmöglich wieder aufs Bike steigen könne. Nachts um zwei Uhr erwachte ich aus Hunger, derart viel Energie kostete das Rennen.»

Galmarini spricht noch immer mit höchster Ehrfurcht vom Ausflug in den Mountainbike-Wettkampfsport. «Aber letztlich hat mich diese Erfahrung noch einmal stärker als Snowboarder gemacht», behauptet er.