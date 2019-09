Vielleicht die letzte Chance als Profi

Was aber, wenn es doch nicht klappt, auch bei Thun nicht? Welche Gedanken macht sich ein 24-Jähriger dazu? "Ich habe keinen Plan B", sagt er. "Ich will mich voll und ganz auf den Fussball konzentrieren und all die Zeit, die ich schon investiert habe, nicht einfach so hergeben." Worte eines Kämpfers. In der Schweiz sei das grösste Problem schon fast, dass bald jeder einen Plan B und auch noch einen Plan C, D und E habe, befindet der Offensivspieler: "Dann gewinnst du aber den entscheidenden Sprint in der 90. Minute nicht, wenn der Plan B in deinem Hinterkopf ist." Deshalb setze er voll auf Fussball. Er habe in Spanien lebende Verwandte, die studiert hätten, aber dennoch keinen Job finden. Auch darum will er hier seine Chance – vielleicht die letzte – nutzen und die investierte Zeit in Erfolg, in das Leben als Profifussballer, ummünzen.