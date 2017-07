Zwar sind Elektroautos auf Deutschlands Straßen noch immer selten, doch mittlerweile haben fast alle führenden deutschen Marken mindestens ein Modell im Programm, das mit Strom betrieben wird. Experten rechnen damit, dass die Anzahl der zugelassenen Elektroautos stetig und spätestens ab 2020 deutlich steigen wird. In Großbritannien sollen ab 2040 laut Medienberichten sogar der Verkauf von Benzin- und Dieselautos gänzlich verboten werden.

Diese wirtschaftliche Entwicklung greift die Formel E auf, die 2014 auf Initiative von Jean Todt, dem Präsidenten des Weltverbandes FIA, ins Leben gerufen wurde. Gefahren wird in Metropolen in der ganzen Welt, unter anderem in Berlin, New York und Paris. Die Serie will nicht nur sportlichen Wettkampf bieten, sondern auch den aktuellen Trend abbilden und die Technik weiterentwickeln.