Mehr Live-Zuschauer als Wengen und Kitzbühel: Weshalb die Weltcup-Slaloms in Zagreb eine Show sind

Zugegeben, nach dem Rücktritt der Kostelic-Geschwister Janica (2007) und Ivica (2017) sind die Kroaten derzeit weit entfernt von einem Heimsieg am Sljeme. Die Euphorie der Zuschauer litt in den vergangenen Jahren ein ­wenig unter den fehlenden Aushängeschildern, zumindest bei den Männern besteht aber Hoffnung auf Besserung in absehbarer Zeit.

«Da waren Massen auf den Pisten»

Die Erfolge von Zagreb als Weltcup­destination zeigen auch die folgenden Zahlen: die Live-Übertragungen der Rennen werden in diesem Jahr in über 25 Ländern ausgestrahlt, Zusammenfassungen gar in über 50 Ländern weltweit. Nach Angaben der FIS gehören die Rennen am Sljeme jeweils zu den meistgeschauten im Kalender. Zu­sammengezählt erreichen Live-Über­tragungen, Zusammenfassungen und TV-Beiträge jährlich zwischen 150 und 300 Millionen Fernsehzuschauer. Die beiden Weltcup-Slaloms in Zagreb im vergangenen Winter erreichten zu­sammen gemäss FIS die höchste ­Anzahl an Live-Zuschauern am TV: 26,95 Millionen. Das sind mehr als bei den drei Rennen von Kitzbühel und Wengen.

Beat Tschuor, der Cheftrainer der Schweizer Frauen, war schon bei den ersten Rennen in Zagreb mit dabei. «Da waren Massen auf den Pisten», sagt der Bündner. Die Dimensionen seien zwar nicht mehr die gleichen wie zu den Hochzeiten der Kostelics, was bleibe sei aber die perfekte Organisation. «Ich habe hier noch nie eine schlechte Piste erlebt». Tschuor sagt: