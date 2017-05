Ihr Beruf sind die Zahlen, aber im Sport rechnet sie nicht. Sabine Eichenberger ist Finanzverwalterin in der kleinen Aargauer Gemeinde Riniken. Ein Pensum von 100 Prozent notabene. Und sie ist Europameisterin im Wildwasser-Kanu. Wieder Europameisterin. Und sie ist 48 Jahre alt. Bald 49. Es gibt im Schweizer Sport keine amtierende internationale Titelträgerin, die älter ist. In keiner Sportart. Es scheint, als könne die Zahlenspezialistin ihre 48 Lenze einfach so ignorieren.

Wie viele Medaillen sie in ihrer 29-jährigen Karriere insgesamt gewonnen hat, weiss sie ebenfalls nicht genau. «Es dürften so rund 20 sein», sagt Sabine Eichenberger aus Lauffohr bei Brugg. Die Wichtigsten sind der erste EM-Titel 1997 im Kajak, der WM-Titel 2008, die bislang letzte Goldmedaille 2011 an den Europameisterschaften und natürlich als wohl grösster Erfolg die Silbermedaille im Vierer-Kajak bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta. Sie ist das unbestrittene Aushängeschild dieser Sportart.