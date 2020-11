Maurizio Jacobacci? War mal ein guter Stürmer. Und dann? Trainer in unteren Ligen. Erfolgreich. Aber nicht im Scheinwerferlicht der grossen Klubs, sondern in Baden, in Mendrisio, in Schaffhausen oder in Kriens. Er musste 55 werden, ehe er erstmals eine Chance in der Super League erhielt. Dass er lange der meistunterschätzte Fussballtrainer der Schweiz war, beweist er seit einem Jahr in Lugano. In dieser Zeit hat er weniger Spiele verloren als Meistertrainer Gerardo Seoane mit YB.

Es kursiert eine Anekdote von 1989: Vor dem Uefa-Cup-Rückspiel mit Wettingen in Neapel sollen Sie sich geweigert haben, in den Bus einzusteigen, weil Sie nicht für die Startformation vorgesehen waren.

Maurizio Jacobacci: Ich habe mich nicht ins Zimmer eingeschlossen, sondern kam leicht verspätet zum Bus. Meine Familie stammt aus Süditalien. Viele Verwandte waren im Stadion. Und da hätte ich mir schon gewünscht, spielen zu dürfen. An meiner Stelle spielte Roland Häusermann. Eine taktische Massnahme. Er sollte Diego Maradona kontrollieren. Besonders bitter für mich: Maradona spielte gar nicht.

Sie erzielten knapp 100 Tore in der Nationalliga A. Aber ein Länderspiel haben Sie nie bestritten.

Ganz einfach, weil ich bis heute nicht den Schweizer Pass habe.

Warum?

Ich wollte nicht ins Militär. Damals gab es noch keine Sportler-RS. Und ich hatte lange Haare. Diese zu schneiden kam nicht in Frage. Heute würde ich anders entscheiden. Denn der Fussballverband hat mich einige Male darum gebeten, mich einbürgern zu lassen.