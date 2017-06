Marcel Fässler muss am Wochenende vom 17./18. Juni am 24-Stunden-Rennen in Le Mans kleinere Brötchen backen. Seit Audi im vergangenen Herbst bekannt gab, sich aus der Langstrecken-Weltmeisterschaft zurückzuziehen, ist auch klar: Fässler wird nicht mitmischen, wenn um die prestigeträchtige Le-Mans-Trophäe gefahren.

«Es war ein Schock, als ich erfuhr, dass Audi sich zurückzieht», sagt Fässler: «Im ersten Moment weiss man gar nicht, wie man die Nachricht verarbeiten soll.» Seit Mai ist aber auch klar: Fässler wird trotzdem dabei sein an der diesjährigen Ausgabe in Le Mans. Nicht mehr in der LMP1-Klasse, sondern eine Stufe tiefer: in der GT-Klasse.

Der 41-Jährige darf auf eine erfolgreiche Zeit in der Langstrecken-Weltmeisterschaft zurückschauen. Als erster Schweizer überhaupt gewann er 2011 das 24-Stunden-Rennen in Le Mans, ein Jahr konnte er seinen Sieg bestätigen und 2014 gelang ihm der dritte Streich. Zudem konnte er sich 2012 und 2015 die WM-Gesamtwertung sichern.

Gleiche Leistung - langsamere Zeiten

«Klar, nach dieser tollen Zeit ist es nicht einfach, in den GT-Sport zurückzukehren.» Trotzdem freut sich Fässler auf die Herausforderung. «Ich bin aus dem GT-Sport in die LMP1 gekommen und ich habe immer gesagt, wenn ich nicht mehr LMP1 fahre, gehe ich zurück in GT.»

Bereits 2009 fuhr der Zentralschweizer aus Einsiedeln in der GT-Klasse für Corvette und verpasste nur knapp den Klassensieg in Le Mans: Zwei Stunden vor Renn-

ende streikte das Auto und er musste mit Getriebeschaden aufgeben: «Ich habe also noch eine offene Rechnung. Jetzt will ich nochmals angreifen.»