Marc Hirschi wechselt ins Team des Tour-de-France-Siegers

(frh) Diese Woche wurde bekannt, dass der Schweizer Radprofi Marc Hirschi sein Team DSM (ehemals Sunweb) vorzeitig verlässt. Jetzt steht fest, für welche Radequipe der Shootingstar der vergangenen Tour de France in den kommenden Jahren fahren wird: Am Samstag gibt das Team von UAE Emirates die Verpflichtung Hirschis bekannt. Bei der Mannschaft des aktuellen Tour-Siegers Tadej Pogacar erhält Hirschi einen Vertrag bis 2023.

Der 22-jährige Hirschi gehörte in der vergangenen Saison zu den grössten Aufsteigern im Radsport. Er gewann unter anderem eine Etappe an der Tour de France, die Flèche Wallonne und sicherte sich Bronze im WM-Strassenrennen in Imola.