Manchester City zeigt Chelsea den Meister

(swe) Am 17. Spieltag der Premier League duellierten sich am Sonntag Chelsea und Manchester City. Bereits nach 34 Minuten lagen die Londoner mit 0:3 in Rückstand. Chelsea gelang in der 92. Minute noch den Ehrentreffer. Am Ende siegte Man City verdient mit 3:1. Pep Guardiola's Team klettert in der Tabelle auf Rang 5. Im Nachmittags-Spiel verlor Newcastle gegen Leicester 1:2. Fabian Schär spielte durch und konnte die Niederlage nicht abwenden.