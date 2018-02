Auch wenn Magnin tatsächlich diese Worte gebraucht hat, ist natürlich nicht zu erwarten, dass er alles auf den Kopf stellt. Denn er hat auch gesagt: «Ich muss den Mittelweg finden und darf nicht ins Extreme fallen. Ich muss flexibel sein und Schritt für Schritt meine Vorstellungen umsetzen.»

Nichts dem Zufall überlassen

Es ist Magnin gut anzusehen, wie sehr er sich freut, vorne am Tisch neben Präsident Ancillo Canepa und dem Leiter Sport, Thomas Bickel, zu sitzen. «Ich bin stolz, mit 39 Jahren Trainer eines so grossen Klubs zu sein», sagt der Romand. «Ich werde nichts dem Zufall überlassen, um die Mannschaft besser zu machen.» Er erzählt, wie er vor acht Jahren zum FCZ gekommen sei und nach Abschluss seiner Spielerlaufbahn dann das Ziel formuliert habe, eines Tages die erste Mannschaft zu trainieren. Seither hat er sich von der U16 über die U18 in die U21 hochgearbeitet und sagt jetzt: «Ich habe in dieser Zeit viel Wertschätzung erfahren. Ich bin bereit für die neue Aufgabe.»