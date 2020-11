Mäzen Peter Buser: Zwischen Nietzsche und dem «HCD-Dämon»

HCD-Sportchef Raëto Raffainer muss sparen. Der Präsident hat ihm aufgetragen, die Mannschaft auf nächste Saison um mehr als eine Million zu verbilligen. Wir sehen also: Die finanzielle Lage beim HCD ist angespannt. Da wäre es wichtig, dass die Anzahlung in der Höhe von rund drei Millionen, die Peter Buser bereits für die Namensrechte am Stadion bezahlt hat, in der HCD-Kasse verbleibt. Der Doktor der Philosophie möchte inzwischen diesen Vertrag auflösen und das Geld zurück.

Hat Buser seine Stiftung aufgelöst?

Oder gibt es in dieser ergötzlichen Geschichte vielleicht doch ein Happy End? Verzichtet Peter Buser auf das Geld und umgekehrt der HCD auf den Vertrag, der einen Gesamtwert von 11,2 Millionen hat? Eigentlich wäre Buser bereit, dem HCD wenigstens eine der drei Millionen zu schenken. «Aber dann muss sich der Domenig entschuldigen.»

Diese Offerte hat er HCD-­Präsident Gaudenz Domenig (64) schon vor einiger Zeit gemacht. Nun haben wir nachgefragt, ob es eine Einigung gibt. Nach einer Begegnung mit Peter Buser sei eine Prognose gewagt: Eine Einigung ist unmöglich. Inzwischen ist auch die rechtliche Lage unübersichtlich. Buser behauptet, er habe die Stiftung aufgelöst, über die er den Vertrag mit dem HCD gemacht hat. Domenig und das Handelsregister sagen hingegen, die Stiftung gebe es noch. Was Buser vom Tisch wischt: