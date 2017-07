Stefan Küng gewohnt gelassen

Es passt zu dieser Geschichte, dass Stefan Küng die Tour de France in seiner Kindheit erstmals als 10-jähriger Bub so richtig wahrnahm, als Fabian Cancellara in Lüttich ins «Maillot jaune» fuhr. Am Tag vor dem Auftakt zur wichtigsten Rad-Rundfahrt der Welt gibt sich der Ostschweizer gewohnt gelassen. Von Nervosität keine Spur. «Letztlich ist auch die Tour nicht mehr als ein Radrennen», diktiert er den Journalisten in die Mikrofone. Aber Küng geht heute mit dem Bewusstsein an den Start, dass er den Prolog gewinnen kann: «Ich konzentriere mich ganz auf mich. Ich weiss, was ich kann. Ich will das Maximum aus mir herausholen. Wenn mir das gelingt, habe ich eine gute Chance», sagte er gegenüber dem «St. Galler Tagblatt».