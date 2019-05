Bayern München wird 2019 Deutscher Meister. Das ist nach dem Sieg gegen Hannover vom Wochenende und dem gleichzeitigen Remis von Dortmund gegen Bremen so gut wie sicher. Der FCB braucht aus den letzten beiden Spielen in Leipzig und gegen Frankfurt noch einen Sieg oder zwei Unentschieden.

Dass Dortmund zwei Spieltage vor Schluss überhaupt noch um die Meisterschaft spielt, hätte zu Beginn der Saison kaum jemand gedacht. Nach der schwachen letzten Saison mit Peter Bosz und Peter Stöger (Platz 4 mit 55 Punkten) hat Lucien Favre die Mannschaft stabilisiert und wieder zu einem ernsthaften Herausforderer der Bayern geformt. 9 Punkte lag Dortmund zwischenzeitlich vor dem Rekordmeister – und begann zu träumen. Doch die Träume vom 9. Meistertitel zerbrachen Stück für Stück – 5 Gründe, weshalb.

1. Die Mentalitätsspieler auf der Suche nach der Mentalität

Am 9. Februar begann etwas zu zerbrechen. Dortmund führte gegen Hoffenheim nach 75 Minuten mit 3:0 – musste noch drei Gegentore hinnehmen und spielte schliesslich nur 3:3. Der Vorsprung auf Bayern schmolz auf 5 Punkte. Der BVB trägt Schaden davon – es folgt ein mageres 0:0 gegen Nürnberg, zwei Wochen später eine unnötige 1:2-Niederlage in Augsburg.

Die im Sommer verpflichteten und in der Hinrunde hochgelobten «Mentalitätsspieler» Axel Witsel (30) und Thomas Delaney (27) konnten dem Team nicht (mehr) den Halt geben, den es brauchte. Im Spitzenspiel gegen Bayern liess man sich gleich 0:5 abschlachten und muss die Tabellenführung abgeben, im Revierderby gegen Schalke gab es letzte Woche eine 2:4-Klatsche.

Dortmund, so hatte man oft das Gefühl, fehlte in wichtigen Momenten die Mentalität – wie am Wochenende beim 2:2 gegen Bremen. Der BVB gab einmal mehr in dieser Saison in einem Spiel Punkte ab, in dem er niemals Punkte abgeben durfte. Einmal mehr offenbarte der BVB grosse Probleme, eine komfortable Führung nach Hause zu bringen.

Oft reicht ein harter Schiedsrichterentscheid, ein unglückliches Gegentor oder ein Patzer, um die ganze Mannschaft ins Wackeln zu bringen. Hier fehlte in der Rückrunde die moralische Stabilität. Delaney und Witsel wurden einerseits wegen physischen Aspekten geholt, aber auch als Spieler, die dagegenhalten, wenn es nicht läuft – wenn das Team Führungsstärke braucht. Diesen Part konnten beide Spieler in der Rückrunde kaum noch erfüllen.

2. Die fehlbaren jungen Wilden

Gegen Bremen geht die Niederlage auf die Kappe von zwei Schweizern. Roman Bürki patzte beim 1:2, Manuel Akanji beim 2:2. Beide Fehler dürfen so natürlich nicht passieren. Nicht, wenn du die Ambition hast, Meister zu werden.

Zumindest beim 23-jährigen Manuel Akanji, der wegen der Rotsperre gegen Marco Reus als Captain auflief, darf man mangelnde Erfahrung geltend nehmen. Der Nati-Spieler, der als Aussenverteidiger ran musste, versuchte einen Ball abzulaufen, Ludwig Augustinsson brachte den Fuss ran, Claudio Pizarro reagierte schneller als Abdou Diallo und traf zum Ausgleich.