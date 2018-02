Auch Bärtschi trifft

Nach seiner Verletzung wird Sven Bärtschi bei den Vancouver Canucks behutsam wieder an seine verantwortungsvollen Aufgaben in der ersten Sturmlinie herangeführt. Im Match bei den San Jose Sharks legte der Oberaargauer eine Pause ein. Beim jüngsten 6:1-Heimsieg gegen die Boston Bruins tauchte Bärtschi in der vierten Angriffsformation auf. Einen seiner Einsätze nutzte er zum 4:0 noch im ersten Drittel. Es war sein 13. Tor in der NHL-Saison.