Die Schweizer Fussball-Liga ist ein Durchlauferhitzer. Damit müssen und können wir uns abfinden. Umso entscheidender ist, dass uns unser Klub Orientierungshilfen bietet. Dass wir wissen, was wir an ihm haben, wofür er steht, welche Werte er vertritt. Denn verlieben tun wir uns auch leicht und gerne in ein Image.

In dieser Hinsicht haben einige Schweizer Klubs Defizite. Wofür steht YB? Für maximale Kommerzialisierung gepaart mit minimalem sportlichen Erfolg. Wofür steht Luzern? Für Klamauk und Knatsch in der Teppichetage.

Wofür steht Sion? Für einen selbstverliebten Präsidenten und immerhin noch für ein bisschen Cup-Monster, dem aber eben ein Zahn gezogen wurde. Wofür steht GC? Für strukturelles Defizit. Wofür steht St. Gallen? Für Bratwurst ohne Senf. Kurz: Es sind nicht die Spieler, welche die Fans brüskieren, sondern die «Macher» in den Teppichetagen.

Klar, der FC Basel ist durch die Decke. Schwebt über allen. Ein selbstbewusster, authentischer aber nicht überheblicher Branchenkrösus. Aber der FC Basel kann nicht jedes Fussballherz bedienen. Nicht jeder Mensch fühlt sich durch Erfolg und Perfektion angezogen.

Erst recht nicht Fussballfans, die gerne gegen den Mainstream schwimmen. Selbst in der eigenen Stadt gerät der FCB zusehends zwischen die Fronten Kommerzialisierung versus Sozialromantik.

Basels Ex-Präsident Bernhard Heusler ist quasi die Personifizierung der properen, beneidenswert erfolgreichen Basler Fussballwelt. Und er findet zurecht gut, in welchem Zustand er den FCB übergeben hat. Aber schweift man im Gespräch mit ihm etwas ab, schwelgt er gerne in Erinnerungen an Besuche auf der Winterthurer Schützenwiese, dem Aarauer Brügglifeld oder jüngst im Londoner The Den, wo der unprätentiöse Drittdivisionär Millwall zu Hause ist.

Was sagt uns das? Vielleicht, dass der FCB nicht alle Sehnsüchte befriedigen kann. Dass Fussballfans auch dort Zuflucht suchen, wo die Spieler nicht formidabel kicken, das Stadion nicht keimfrei ist, die Spieler auf dem Rasen die Bratwurst riechen und umgekehrt.