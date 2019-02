Henrik Kristoffersen, im Weltcup so etwas wie der ewige Zweite, gewinnt im Riesenslalom seinen ersten WM-Titel. «Es wurde langsam Zeit», sagte der Norweger, der bei Halbzeit noch auf Rang drei gelegen war. Silber geht an den von einer Grippe geschwächten Marcel Hirscher, den Titelverteidiger und amtierenden Olympia-Sieger in dieser Disziplin. Der Österreicher verlor 0,20 Sekunden auf die Gesamtzeit seines ewigen Rivalen.

Bronze geht an den Kombinations-Weltmeister Alexis Pinturault, der nach dem ersten Lauf in Front gelegen war. Er handelte sich im zweiten Durchgang einen Rückstand von 0,42 Sekunden ein. Auf dem vierten «Leder»-Platz landete der Schweizer Hoffnungsträger Loïc Meillard. Der 22-Jährige war nach dem ersten Lauf auf Rang 5 gelegen. Weil er eine halbe Sekunde auf den dritten Rang verlor, freute er sich gleichwohl über seine Leistung.

«Klar, ein vierter Platz ist nei lustig. Aber ich bin zufrieden. Die drei Favoriten sind vorne. Darum ist es eine süsse Medaille. Eine Medaille de Chocolat, wie wir in der Romandie sagen», sagte Meillard im «SRF». WM-Debütant Marco Odermatt verlor im zweiten Durchgang zwar noch zwei Plätze, überzeugte als Zehnter aber erneut. (SDA/sih)