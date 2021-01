Loïc Meillard ist zu einem der besten Skifahrer gereift – doch warum schreiben andere die Schlagzeilen?

Vor allem siegen. Oder zumindest auf das Podest fahren. Kann ja nicht so schwierig sein – das sagt sich so einfach, das sagten viele, die selbst nicht fahren mussten. Meillard sagt:

Noch einmal 18 sein? Einfacher wäre es. Zumindest, wenn man Schweizer ist und Riesenslalom fährt. Als Loïc Meillard vor sechs Jahren 18 war und in Adelboden im Weltcup debütierte, war das anders. Da war niemand, der ihm den Druck nahm. Riesenkrise. Das Wortspiel war beliebt, stets präsent. Zu schlecht waren die Schweizer Resultate in dieser Zeit.

Wer früh ein grosse Bürde trägt, reift schneller. Oder zerbricht. Meillard wuchs an der Aufgabe. Natürlich – es brauchte Zeit, die ihm niemand geben wollte. Im März 2016 fuhr er erstmals in die Top 10. Im Dezember 2018 zum ersten Mal auf das Podest. Am vergangenen Sonntag wurde er in Adelboden Dritter, wie sein Teamkollege Marco Odermatt am Tag zuvor.

Ein Kunststück, das nur wenige beherrschen

Festspiele statt Riesenkrise. Wer heute 18 ist und im Weltcup debütiert, hat einige Vorbilder, Drucknehmer und Zeitgeber. Meillard gehört nun selbst zu ihnen. Er stand auch im Slalom schon auf dem Podest. Er ist der einzige Schweizer im aktuellen Team, der in beiden technischen Disziplinen vorne mitfahren kann. Es ist ein Kunststück, das wenige beherrschen.