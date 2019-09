Beim dritten Laver Cup, der an diesem Wochenende in Genf über die Bühne geht, sind die Rollen so klar verteilt wie noch nie zuvor. Beim Team Europa um Roger Federer und Rafael Nadal ist selbst der Ersatzspieler besser klassiert als der Beste im Team World.

Gleichwohl gibt sich Riese Europa vor dem ersten Spieltag bescheiden und diplomatisch. Man gönnt sich den Luxus, sich mit sich selber zu beschäftigen. Federer sagt, er gönne Nadal jeden weiteren Grand-Slam-Titel, auch wenn das bedeute, dass er seinen Rekord dereinst an den Spanier abtreten müsste. Nadal stimmt in den Minnegesang ein.

Doch eigentlich gehe es ja nun um den Laver Cup. Und Federer sagte, er habe sich seit Tagen mit möglichen Doppelpaarungen beschäftigt, denn sowohl in Prag vor zwei als auch in Chicago im Vorjahr haben die Europäer nur ein Doppel gewonnen.

2017 war das, als Federer und Nadal zum ersten und bislang einzigen Mal auf der gleichen Seite des Netzes standen. Es sei gut möglich, sagt Teamcaptain Björn Borg, dass er die beiden erfolgreichsten Spieler der Geschichte wieder für das Doppel nominiere.

Das ist natürlich reine Koketterie, und alles andere als das wäre eine Überraschung. Alles andere als Leisetreter sind die Exponenten des Teams World, dem auf dem Papier die Rolle des Zwergen zufällt. Nick Kyrgios sagt: «Unsere Chemie ist viel besser als bei den Europäern. Ich habe keine Angst vor ihnen.»

Schliesslich habe er jeden seiner möglichen Gegner schon einmal besiegt, und andere in seinem Team auch, «darum glaube ich fest daran, dass wir gewinnen werden». Es wäre das erste Mal im dritten Anlauf für Team World.