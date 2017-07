Wilson startete unter Protest, weil er zuvor wegen eines Fehlstarts die Rote Karte gesehen hatte. Nach dem vermeintlichen Rekordlauf wurde sein Protest abgelehnt. Somit bleiben Wilsons 20,37 Sekunden von Weinheim nationaler Rekord, und das Meisterschafts-Gold gehört nicht dem Basler.

Mujinga Kambundji setzte auch am zweiten Tag im Letzigrund ein Highlight. Die Bernerin gewann den 200-m-Lauf in 22,42 Sekunden und verpasste den Schweizer Rekord, auch wegen des leichten Gegenwindes, um bloss 4 Hundertstel.

Die nationale Bestmarke hält seit vergangenen Sommer Lea Sprunger, die im Letzigrund in 22,56 Sekunden den 2. Rang belegte. Sprunger, die EM-Dritte über 400 m Hürden, hatte an den Schweizer Meisterschaften in Genf 2016 22,38 erreicht, obwohl sie damals ihre Hauptdisziplin schon gewechselt hatte.

Kambundjis Formaufbau scheint mit Blick auf die Weltmeisterschaften in London in zwei Wochen zu stimmen. Am vergangenen Dienstag egalisierte sie in Bellinzona ihren Schweizer Rekord über 100 m (11,07), am Freitag lief die EM-Dritte in strömendem Regen zum Meisterschafts-Gold (11,08), und nun setzte sie sich auch im Prestigeduell gegen Sprunger durch. Die Romande, seit diesem Sommer auch Rekordhalterin über 400 m flach, erzielte mit 22,56 den zweitbesten Wert ihrer Karriere. Pech bekundete Cornelia Halbheer. Die Winterthurerin verpasste in 23,16 Sekunden die WM-Limite für London um 6 Hundertstel.