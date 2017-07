Der Weltrekordhalter und Olympiasieger aus Südafrika wurde in 43,62 Sekunden gestoppt, was einem Diamond-League-Rekord gleichkommt. Der 24-jährige Van Niekerk führt auch über 200 m die Jahres-Weltbestenliste an.

Über 100 m bei den Männern wurde derweil Justin Gatlin seiner Favoritenrolle gerecht. Der Amerikaner siegte bei leichtem Rückenwind (0,2 m/s) in 9,96 Sekunden. Die weiteren Podestplätze hinter dem Olympiasieger von 2004 gingen an Ben Youssef Meïté von der Elfenbeinküste und an Akani Simbine aus Südafrika. Beide blieben ebenfalls unter der 10-Sekunden-Marke.

Der Schweizer Rekordhalter Alex Wilson wurde in 10,17 Sekunden gestoppte. Dies reichte für den Basler zu Rang 7.