An den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr hatte Büchel den Final als Neunte knapp verpasst. In Eugene starteten die ersten sieben von Rio de Janeiro, so war es für die zweifache Hallen-Europameisterin quasi ein verspäteter Olympiafinal. Insofern ist die Leistung sehr hoch einzuschätzen. Nach 400 m befand sich Büchel noch ganz hinten im Feld, ehe sie sich bis zur Zielgraden auf den 5. Platz vorkämpfte und diesen verteidigte. Unmittelbar hinter ihr klassierte sich die kanadische Olympia-Vierte Melissa Bishop.

Büchel lief im Freien zum neunten Mal unter zwei Minuten - so früh wie noch nie in einer Saison. Darauf lässt sich aufbauen, ist ihre Planung doch klar auf die Weltmeisterschaften in London (5. bis 13. August) ausgerichtet. Es scheint, als würde sich das in ihrer Wohnung eingerichtete Höhenzimmer auszahlen.

Büchel musste sich sich einzig den drei Intersexuellen Caster Semenya (RSA/1:57,78), Margaret Wambui (KEN/1:57,88) und Francine Niyonsaba (BDI/1:59,10) - den ersten drei der Olympischen Spiele - sowie der Äthiopierin Habitam Alemu (1:59,19) geschlagen geben.