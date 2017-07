Ajla Del Ponte, Sarah Atcho, Mujinga Kambundji und die Schlussläuferin Salomé Kora wurden in 42,53 Sekunden gestoppt. Damit wurde die alte nationale Bestmarke, aufgestellt vor einem Jahr an den Europameisterschaften in Amsterdam, um 34 Hundertstelsekunden unterboten. Die Schweizerinnen waren damals ohne die EM-Dritte Kambundji angetreten.

Kora sah beim TV-Interview mit SRF trotz des Rekords noch Luft nach oben bei den Wechseln. "Das war noch kein perfekter Lauf." Die Stimmung auf der Pontaise habe das Team aber gepusht. "Das ganze Stadion stand hinter uns, dieses positive Gefühl nehmen wir mit für den weiteren Verlauf der Saison."

Die Schweizerinnen gewannen das Rennen souverän vor Brasilien und den Niederlanden. Letztere traten ohne Dafne Schippers an.