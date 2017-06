Nur zwei Tage nach ihrem Schweizer Rekord über 3000 m Steeple (9:26,86 Minuten) lieferte Fabienne Schlumpf eine weitere beeindruckende Leistung ab. Die Zürcherin siegte in der Hauptstadt in 16:33 Minuten überlegen.

Schlumpf nahm somit erfolgreich Revanche an der zweitplatzierten Helen Bekele Tola. Die Äthiopierin trat als Titelverteidigerin an und hatte die Schweizerin 2016 in den 2. Rang verwiesen. Auf Platz 3 folgte die Französin Aude Salord, die für den TV Oerlikon startet.

Als zweite Schweizerin lief Martina Strähl knapp hinter Salord ein. Nur eine Zehntelsekunde fehlte der Marathon- und Berglauf-Spezialistin zum Sprung aufs Podest.