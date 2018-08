Es gibt mehrere Parallelen bei den zwei Supertalenten der Schweizer Leichtathletik. Beide verstrahlen viel Optimismus, sprechen offen von der Möglichkeit, es auch in Berlin bei den «Grossen» auf Anhieb in den Final zu schaffen. Wer in seiner Altersklasse stets zu den Besten gehört, entwickelt offensichtlich eine gewisse Anspruchshaltung ans eigene Selbstbewusstsein.

Wo aber stehen sie im Vergleich mit der Elite? Die EM in Berlin bringt eine erste Standortbestimmung. Joseph wie Sclabas starten noch mit dem «L» auf dem Rücken. Sie sind hier, um zu lernen. Schliesslich liebäugeln beide mit einem Olympiaplatz 2020 in Tokio.

Delia Sclabas ihrerseits darf sich in äusserst erfahrenen Händen wiegen. Ihre Berner Heimtrainer Peter Mathys und Martin Hauert sind 73, respektive 70 Jahre alt.

Am deutlichtsten jedoch werden die Gemeinsamkeiten in nächster Nähe der Athleten, bei den Familien. Die Eltern beschäftigen sich engagiert mit der Karriere der Kinder, markieren Präsenz und bestimmen mit. Louis Heyer, Nationaltrainer für Mittelstrecken, sagt, es sei ein komplexes Konstrukt rund um Delia Sclabas und die Absprachen bisweilen eine Herausforderung. Zumal die Kirchbergerin auch noch Triathlon auf Topniveau betreibt.

Eine neue Welt

Die Ausnahmeläuferin will auch für die Taktik in Berlin «Rücksprache mit den persönlichen Trainern und mit meinen Eltern nehmen». Heyer begrüsst ihren EM-Einsatz: «Die Elite läuft ganz anders als die Junioren. Man muss sich in diesem Feld den Platz erkämpfen und behaupten». Heyer traut Delia ebenso eine Finalqualifikation zu wie sie sich selbst. «Ich sehe auch das Potenzial, meine Bestzeit zu verbessern», sagt Sclabas. Die Eltern, die beiden Drillingsschwestern sowie die zwei weiteren Geschwister fiebern selbstverständlich vor Ort mit. «Das bedeutet mir viel», sagt Sclabas.

Auch bei Jason Joseph markieren die Eltern Präsenz. Mutter Susan Gross kümmert sich um alle Dinge ausserhalb des Trainings, der von der Karibikinsel St. Lucia stammende Vater Zephirin Joseph um das Krafttraining und die Regeneration. Jason selber gibt sich in Interviews bereits deutlich abgeklärter als die in dieser Situation «noch ziemlich nervöse» Delia. Der 1,92 m lange Baselbieter sagt: «Früher habe ich nicht so recht an mich geglaubt. Heute bin ich selbstbewusst, weiss was ich kann und bleibe mir treu». Eine ziemliche Ansage für einen 19-Jährigen.