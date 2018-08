Der 28-Jährige habe am Mittwochmorgen im Westen des Landes die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte die örtliche Polizei mit. Sein Auto kam von der Strasse ab und landete in einem Graben. Bett sei noch am Unfallort gestorben.

Bett hatte sich 2015 bei der WM in Peking im Halbfinal über 400 m Hürden vor Kariem Hussein klassiert und damit den Finaleinzug des Schweizers verhindert. Später wurde der Kenianer überraschend Weltmeister. Er war damals der erste Kenianer in der Geschichte der Leichtathletik gewesen, der auf einer kürzeren Distanz als 800 m WM-Gold gewonnen hat.