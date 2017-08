Nachdem Almaz und Obiri der Konkurrenz schon früh enteilt waren, trat die Kenianerin 250 m vor dem Ziel an und zog unwiderstehlich davon. In 14:34,86 Minuten kam die Olympia-Zweite von Rio de Janeiro zum grössten Erfolg ihrer Karriere.

Ayana, die bereits an den Olympischen Spielen in Rio das Double verpasst hatte, holte Silber, Bronze ging an die Niederländerin Sifan Hassan.