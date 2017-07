Für den vierfachen Olympiasieger sowie fünffachen Welt- und Europameister geht es beim Diamond-League-Final über 5000 m um den Disziplinensieg und ein Preisgeld von 50'000 Dollar.

An das Zürcher Stadion hat Farah gute Erinnerungen: 2010 knackte der 34-Jährige als erster Brite die 13-Minuten-Marke über 5000 m und wurde 2014 Doppel-Europameister (5000 m/10'000 m). Farah ist der einzige Athlet in der Geschichte, der sowohl an Olympischen Spielen als auch an Weltmeisterschaften zweimal hintereinander das Double gewinnen konnte.