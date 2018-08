Fabienne Schlumpf musste sich einzig der Titelverteidigerin Gesa-Felicitas Krause aus Deutschland geschlagen geben.

Schlumpf kam nach 9:22,29 Minuten ins Ziel und blieb nur knapp eine Sekunde über ihrem Schweizer Rekord aus dem Vorjahr. Die Züricherin hatte die EM-Medaille in Berlin schon lange als Zielsetzung festgelegt. In der Saisonvorbereitung war sie allerdings durch eine Sehnenentzündung zurück geworfen worden. Nun kam sie aber doch noch rechtzeitig in Form.

Schlumpf sorgte während des ganzen Rennens für Tempo. Erst auf der letzten Runde musste sie die Führung an Krause abgeben. Die Schweizerin wechselt mit Blick auf die Olympischen Spiele in Tokio möglicherweise auf die Marathon-Strecke.