Mit 6330 Punktenübetraf sie auc die Limite für die WM in London (6200). Nach Gold an der U20-EM 2015 ist dies der zweite grosse Titelgewinn für die 21-jährige Bielerin. Sie holte 39 Punkte mehr als Géraldine Ruckstuhl bei ihrem Landesrekord Ende Mai in Götzis.