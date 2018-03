Abraham war bei seinem zweiten Start in Otsu - 2010 wurde er für Eritrea startend Dritter - als einer der Favoriten gestartet. Der Halbmarathon-Europameister von 2016 und Fünfte des New York Marathons vom letzten Herbst wies mit 2:06:40 Stunden die drittbeste Zeit des Starterfelds auf. Abraham war unter der Woche direkt aus seinem Trainingslager in Äthiopien nach Japan geflogen.

Gewonnen wurde das Rennen vom Kenianer Macharia Ndirangu, der in seinem ersten Marathon in 2:07:53 vor seinem Landsmann Albert Korir (2:08:17) siegte. Dritter wurde der Neuseeländer Jake Robertson, der bei seinem Debüt über die 42,195 Kilometer mit 2:08:26 den gut 34 Jahre alten nationalen Rekord verbesserte. Der Italiener Daniele Meucci, der Europameister von 2014 in Zürich, wurde Sechster (2:10:45).