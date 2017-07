Damit feierte Olympia-Teilnehmerin Angelica Moser aus Andelfingen seit 2013 in jedem Jahr einen internationalen Titel. Zuvor war Moser bei den Youth Olympic Games, an der U20-EM und an der U20-WM ebenfalls nicht zu schlagen.

Auch Sarah Atcho schaffte bei der U23-EM den Sprung aufs Podest. Über 200 m lief die Romande drei Hundertstel hinter der Britin Finette Agyapong über die Ziellinie.

Am Freitag hatte mit der Siebenkämpferin Caroline Agnou bereits eine Schweizerin die Goldmedaille gewonnen.