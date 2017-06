Am Sonntag wird Lance Stroll seinen siebten Grand Prix in Angriff nehmen - in seiner Geburtsstadt Montreal, als erster Kanadier seit Jacques Villeneuve 2006 (für Sauber). Der junge Williams-Fahrer ist bei seinem ersten Heimrennen in der Königsklasse fast auf den Tag genau gleich alt wie Verstappen bei dessen Triumph in Katalonien im Mai 2016. Bezüglich Resultate trennen die beiden jedoch noch Welten, obschon Stroll als jener Fahrer gilt, der besser vorbereitet als jeder andere vor ihm in die Formel 1 einsteigen konnte. So soll er vor seinem ersten Grand Prix rund 8000 Testkilometer absolviert haben.

Nach drei Ausfällen zu Saisonbeginn kam Stroll in Russland (11.) und Spanien (16.) immerhin ins Ziel. In Monaco vor zwei Wochen schied er wieder vorzeitig aus und wurde als 15. gewertet. Der doppelt so alte Teamkollege Felipe Massa war in jedem Rennen besser als der noch punktelose Kanadier. Statt Erfolgserlebnisse gab es für den in Genf wohnhaften Stroll bislang primär Kritik und Häme.

Strolls Williams muss viel aushalten: