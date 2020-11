Länderspiel Schweiz-Ukraine wird nicht nachgeholt, Nati-Direktor Tami sagt: «Wir hätten uns eine Verschiebung gewünscht»

Was ist am Dienstag passiert? Die Delegation der Ukrainer musste sich am Montagabend noch einmal testen lassen. Am Dienstag zeigte sich: Es gibt einen weiteren positiven Fall, der insgesamt achte seit dem letzten Freitag. Darum verfügte der Luzerner Kantonsarzt, Roger Harstall, die Quarantäne für rund 40 Personen aus der Delegation der Ukrainer. All diese Personen dürfen nicht am Länderspiel teilnehmen. Ist das Länderspiel Schweiz-Ukraine also definitiv abgesagt? Ja. Um kurz vor 17:30 Uhr informierte der Schweizer Fussballverband, dass weder am Dienstag, noch an einem anderen Tag gespielt werden kann. Die Ukrainer können kein Ersatzteam stellen.

+++ Update +++ Das Spiel der UEFA Nations League zwischen der Schweiz und der Ukraine findet *nicht* statt. Das unter Quarantäne gestellte ukrainische Team wird kein Ersatzteam stellen können. Über die Wertung entscheidet die @UEFA #SUIUKR # #UEFANationsLeague — 🇨🇭 Nati (@SFV_ASF) November 17, 2020

Die Ukraine kommunizierte bereits am frühen Nachmittag auf der Verbandshomepage, dass das Spiel «abgesagt» sei. Wie reagiert die Schweiz? Der Schweizer Verband veröffentlichte ein Statement von Nati-Direktor Pierluigi Tami. Er sagt: «Es ist schade, dass wir nicht spielen können. Wir waren bereit - und wir hätten uns auch dafür ausgesprochen, die Partie um einen Tag zu verschieben. Wir wollten unbedingt, dass die Entscheidung, wer den Ligaerhalt in der Nations League schafft, auf sportlichem Weg geschieht.» Gewinnt die Schweiz jetzt forfait? Auf diese Frage muss die Disziplinarkommission der Uefa eine Antwort finden. Auf dem Papier ist es relativ eindeutig, wer die Absage verschuldet hat: die Ukraine. Also wäre naheliegend, dass die Schweiz 3:0 forfait gewinnt. Doch vielleicht setzt die Ukraine nun zum juristischen Powerplay an. Indem sie versucht, die Uefa zu überzeugen, dass die Schweiz Schuld an der Spielabsage sei. Weil es ja die Schweizer Behörden waren, die ihren negativ getesteten Spielern verboten hat, am Länderspiel teilzunehmen. Entscheidet die Disziplinarkommission der Uefa, dass kein Verband an der Absage Schuld ist, so würde das Los entscheiden über den Ausgang der Partie (1:0, 0:0 oder 0:1). Hätten nicht einige Ukrainer mittels erneutem negativen Test doch noch von der Quarantäne-Pflicht entbunden werden können? Nein. Kantonsarzt Roger Harstall stellte klar: «Ich habe die Quarantäne für zehn Tage verfügt. Daran wird sich nichts ändern.» Theoretisch hätte das Harstall bereits am Montag tun können, weil die Ukraine nach dem Spiel in Deutschland vom Wochenende drei positive Coronafälle aufwies. Doch Harstall entschied sich dafür, die Ukrainer erneut zu testen. Das bedeutet im Umkehrschluss: Wenn keine weiteren positiven Ergebnisse dazugekommen wären, hätte das Länderspiel Schweiz-Ukraine stattfinden können. Müssen die Ukrainer die Quarantäne in der Schweiz absolvieren? Nein, die Delegation darf ausreisen. Dies allerdings unter strengsten Auflagen. Bedeutet: Die Ukraine muss in der «Bubble» ausreisen. Sie müssen mit einem eigenen, gecharterten Flugzeug reisen. Und dürfen beispielsweise auch am Zoll mit niemandem Kontakt haben. Warum durfte die Ukraine am Dienstagmorgen noch trainieren?