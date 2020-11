Länderspiel Schweiz-Ukraine: Es kann dauern, bis die Uefa über die Wertung entscheidet

Schweiz gegen Ukraine, alles ist angerichtet für den Showdown um den Verbleib in der höchsten Spielklasse der Nations League. Doch dann kommt alles anders, es wird ein Tag des langen Wartens. Am Ende gibt es nur eine Gewissheit: Das Länderspiel zwischen der Schweiz und der Ukraine ist abgesagt. Kein Fussballspiel in Luzern. Und das Warten ist noch immer nicht vorbei. Fragen und Antworten zum Nati-Krimi, der noch einige Wochen dauern könnte.

Was ist am Dienstag passiert?

Der Morgen beginnt so normal, wie das eben geht in diesen Zeiten. Die Schweizer Delegation erhält früh Bescheid, dass ihre Coronatests allesamt negativ ausgefallen sind. Die Erleichterung bei Nationaltrainer Valdimir Petkovic und Nati-Direktor Pierluigi Tami ist gross. «Kompliment an alle», wird Tami später sagen. «Es zeigt: Wir haben alles unternommen, um für dieses Endspiel gerüstet zu sein.»

Die Ukrainer fahren derweil zu ihrem Abschlusstraining. Auf dem Sportplatz Tribschen, wo normalerweise der FC Kickers Luzern in der 2. Liga interregional spielt, bereiten sie sich auf den Abend vor. Sie müssen dafür strenge Auflagen erfüllen, die Garderoben dürfen sie nicht benutzen. Schliesslich ist es ja noch ungewiss, ob es in ihren Reihen weitere Coronafälle gibt.