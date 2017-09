Daneben versucht sich Venus als Innendekorateurin, baut das Modelabel «Eleven» auf und schreibt ein Buch darüber, wie sich sportliche Leistungsprinzipien ins Geschäftsleben übertragen lassen. Im Spätsommer 2015 erwirbt sie den Bachelor in Betriebswirtschaft. Sie definiert sich längst nicht mehr nur über Titel. Von der Rolle des Glamour Girls hat sie sich längst emanzipiert. Es gab viele einschneidende Erlebnisse in ihrem Leben. Den Tod ihrer Halbschwester Yetunde Price zum Beispiel, die am 14. September 2003 in ihrem Auto erschossen wurde.

Aber kein Moment hat Venus Williams so verändert wie jener an den US Open 2011. Damals war bei ihr das Sjögren-Syndrom diagnostiziert worden, eine Autoimmunerkrankung, zu deren Symptomen Gelenkschmerzen und Müdigkeit gehören. Das erklärte endlich die sportliche Berg-und-Tal-Fahrt der letzten Jahre. Man erwartete den Rücktritt, doch stattdessen begann sie sich vegan zu ernähren und kehrte nach einem halben Jahr zurück.

«Gewinnen wird nie langweilig»

Sie war schon immer graziler als ihre Schwester, aber die Diät akzentuierte den Kontrast noch. Es war, als würde für Venus ein zweites Leben beginnen, das der Grande Dame. «Ich brauchte eine Weile, um Grenzen zu akzeptieren. Aber ich sehe es nicht so, als wäre das Glas halb leer, sondern halb voll», sagte sie am Dienstag, nachdem sie gegen Petra Kvitova einen 1:3-Rückstand im dritten Satz gedreht hatte.

«Gewinnen wird nie langweilig.» 20 Jahre nach ihren ersten US Open lebe sie noch immer ihren Traum. Kraft ihrer Lebensgeschichte hat sie sich zu einer Figur entwickelt, deren Strahlkraft nicht ausschliesslich vom Erfolg abhängt. Das hat auch mit Sätzen wie diesen zu tun: «Sport ist ein Mikrokosmos des Lebens. Es geht darum, sich da draussen gegen alle Widerstände durchzusetzen und niemals aufzugeben.» Es wirkt wie eine Blaupause für ihr Leben.