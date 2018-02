Das Hotel Intercontinental Alpensia zu Pyeongchang ist ein vornehmes Haus. Es beherbergt das grosse olympische Hauptquartier. Es ist der 8. Februar im Jahre des Herrn 2018. Später Vormittag. Die freundliche Ruhe in der Lobby täuscht. In der Entourage des olympischen Vorsitzenden Thomas Bach macht sich Hektik, Ratlosigkeit, ja Entsetzen breit. Nein, es geht nicht um aufgedeckte Attentatspläne oder neue Dopingvergehen. Es geht bloss um ein paar Worte. Aber die Wirkung auf die Eitelkeiten der Herren der Ringe ist verheerend. Zerrinnt im letzten Moment der Traum, zumindest ein bisschen Weltgeschichte zu schreiben?

Vier Jahre lang haben die olympischen Funktionäre an einem diplomatischen Meisterstück gearbeitet: der olympischen Teilnahme eines gemeinsamen Frauen-Eishockeyteams beider Korea. Die olympische Idee, die Völker verbindet. Ganz im Sinne von Baron Pierre de Coubertin, dem Gründer der modernen Olympischen Spiele. Endlich weg von den bösen Doping-Schlagzeilen.

Was ist passiert? US-Vize Mike Pence hat soeben mit markigen Worten die Verschärfung der wirtschaftlichen Sanktionen gegen Nordkorea angekündigt. Und betont, dass man sich durch ein bisschen olympisches Tauwetter nicht beeindrucken lasse.

Drei Stunden lang hängt nun alles an einem dünnen, seidenen Faden. Zieht sich die nordkoreanische Delegation zurück? Kurz nach 15 Uhr Ortszeit kommt die Entwarnung. René Fasel, der Präsident des internationalen Eishockey-Verbandes (IIHF), der beim Projekt des gemeinsamen Frauenteams eine zentrale Rolle spielt, kann melden: «Es kommt alles gut.»

Und so nehmen die olympischen und diplomatischen Dinge doch noch ihren Lauf. Die Athletinnen und Athleten beider Korea ziehen heute bei der Eröffnungszeremonie hinter der «Fahne der Vereinigung» (mit der hellblauen Silhouette der Halbinsel auf weissem Grund) gemeinsam ins Stadion ein. Südkoreas Präsident Moon Jae wird morgen Kim Yong Nam (das protokollarische Staatsoberhaupt Nordkoreas) sowie Kim Yo Jong (die Schwester von Machthaber Kim Jong Un) treffen. Und das Frauenteam beider Korea zum ersten Spiel des olympischen Turniers gegen die Schweizerinnen antreten.

Seit dem Beginn der ersten Olympischen Spiele der Neuzeit (1896, Athen) träumen ihre Macher vom Primat des Sportes über die Politik. Dass die Welt während der Spiele in Frieden den Atem anhalten möge wie einst im alten Griechenland. Es ist eine der grossen Illusionen der Weltgeschichte. Seit die olympische Idee 1936 in Berlin zum ersten Mal als Propaganda-Spektakel missbraucht worden ist, wird die Weltbühne der Spiele von der Politik benutzt.

Sei es durch Boykotte (1956, 1976, 1980, 1984) oder durch Protest-Aktionen (1968). Zweimal (1972, 1996) sind die Spiele gar durch ein Attentat erschüttert worden. Und in der Neuzeit will die Kritik der politischen Vereinnahmung (Peking 2008 und 2022, Sotschi 2014) sowieso nicht mehr verstummen. So ist es nur logisch, dass auch 2018 erst einmal die Politik die olympischen Schlagzeilen dominiert und einem sportlich völlig bedeutungs- und chancenlosen Frauen-Hockeyteam aus Korea zu weltweiter Beachtung verhilft.