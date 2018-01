Wie so viele feilen sie in Melbourne, mit 3,9 Millionen Einwohnern die zweitgrösste Stadt des Landes, an ihrem Englisch. Doch manchmal fehlt auch ihnen, weit weg von Familie und Freunden, ein Stückchen Heimat.

Was liegt da näher als ein Besuch des Melbourne Parks im Osten der Stadt, gleich an den Ufern des Yarra River? Denn bei den Australian Open, dem ersten Major-Turnier des Jahres, stehen seit zwei Jahrzehnten und dem ersten Sieg von Martina Hingis vor 21 Jahren regelmässig Schweizer im Mittelpunkt.

Fünf Mal hat Roger Federer das Turnier gewonnen, unter anderem im Vorjahr. Einmal triumphierte Stan Wawrinka. Am Donnerstag, an dem Tag, an dem selbst um Mitternacht noch Temperaturen von 32 Grad gemessen werden, stehen sie abends zeitgleich im Einsatz: Roger Federer und Stan Wawrinka.