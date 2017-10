Das ging aber schnell. Am Montag haben Sie noch gesagt, Sie möchten die Sache überschlafen und es werde schon Mittwoch oder Donnerstag. Jetzt sind Sie bereits Trainer des EHC Kloten.

Kevin Schläpfer: Ja, es ist schnell gegangen. Schneller als ich eigentlich dachte. Ich habe mir die ganze Angelegenheit noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Und dann habe ich gestern vor dem Einschlafen gesagt: ‹So, fertig gepokert, das mache ich jetzt.› Wenn wir den Strohhalm Playoffs noch packen wollen, dann dürfen wir keine Zeit mehr verlieren.

Und gleich ein Vertrag bis ins Jahr 2020. Ich gratuliere. Wie haben Sie das hingekriegt?

Was soll so eine Frage! Sie kennen mich doch! Nein, Spass mal beiseite: Wir haben in Kloten eine Mammutaufgabe vor uns. Wenn ich die Mannschaft wieder auf Kurs bringe, dann will ich dann auch bessere Zeiten mitprägen. Das stimmt so für beide Seiten.

Haben Sie den Vertrag mit Biel schon aufgelöst?

Ja, heute Vormittag war ich in Biel und habe den Vertrag aufgelöst. Da bleiben keine bösen Gefühle zurück, Biel war mit mir jederzeit fair. Den Vertrag mit Kloten habe ich heute Nachmittag unterschrieben.